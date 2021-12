Geral

No mês de novembro, o Núcleo de Informações Hidrometeorológicas (NIH) da Univates, registrou um acumulado de apenas 34,6 mm de precipitações pluviométricas. Em dezembro, até o momento, só ocorreram chuvas esparsas, que não atingiram todas as regiões. A média dos últimos dois meses só não está inferior ao mês de abril, onde foram registrados 12,8mm.

A falta de chuvas, pela terceira temporada seguida, está deixando os agricultores e toda a cadeia de produção de alimentos apreensivos. De acordo com o técnico em agropecuária da Emater/RS-Ascar de Arroio do Meio, Elias de Marco, os impactos serão sentidos mais fortemente na economia na safrinha e na temporada de 2022/2023, em decorrência da alta dos insumos e diminuição do capital de giro dos produtores.

No milho, a silagem está mais pobre em nutrientes e as espigas com grãos menos encorpados, o que poderá trazer até dificuldade para comercialização nas fábricas de ração, que exigem qualidade. Na soja, em decorrência da falta de chuvas, apenas 2/3 da área de mil hectares foram plantadas. As plantas estão definhando, sem a altura para fazer a própria sombra. Em muitos locais ocorreram falhas na germinação e enraizamento.

Já o atraso no plantio, fora da época indicada, entre o fim de outubro e fim de novembro, mesmo com o retorno das chuvas, trará prejuízos ao desenvolvimento da soja, que depende da luminosidade do verão. “São necessários pelo menos 20mm para continuar o plantio”. De Marco revela que está em discussão pelo Conselho de Desenvolvimento Agropecuário, comunidades, entidades e poder público, a possibilidade de Decreto de Emergência.

Na atual temporada, o custo de implantação de hectare de milho girou em R$ 5 mil e da soja em R$ 4 mil. E já está mais elevado no momento, em circunstância da escassez mundial de adubo, ureia e defensivos, que tiveram níveis de produção diminuídos em decorrência da pandemia. “A cotação triplicou e há falta de produtos no mercado. As companhias estão atendendo primeiro o mercado dos países mais próximos”.

Outra constatação de De Marco são os critérios dos seguros agrícolas, que desestimulam a busca por precaução, que é feita por menos de 20% dos produtores. A falta de chuvas também está deixando apreensivos proprietários de granjas, com o abastecimento de água. Alguns cogitam não receber mais lotes de suínos e aves caso não retornem as chuvas.

Também já há perdas expressivas na produção de hortaliças e a possibilidade de despesca antecipada em açudes que estão secando.

PREJUÍZO JÁ CHEGA A 50%

Daniel Fröhlich, 39 anos, de Arroio Grande, não lembra de estiagens em três temporadas consecutivas. “Pelo andar da carruagem essa vai ser a pior seca porque não há previsão de chuva para dezembro. Até o momento os 18 hectares cultivados em área própria e arrendada se desenvolveram bem. Volume tem, mas vão perder qualidade. A perda já é de 50%. O vento está secando e murchando as plantas que logo vão deitar. As espigas estão menores. A tendência é empatar, sem lucro. O desafio será a safrinha, pois os custos estão mais elevados. A semente não está cara, o problema são os insumos”.

Fröhlich também cita a queda de 30% no desempenho do plantel na bovinocultura leiteira devido aos cortes na nutrição, que está mais cara. “Foi necessário reduzir a ração e a silagem é a do ano passado que não tem tanta qualidade. A pastagem para produção de pré-secados também está com uma qualidade inferior”.

Medidas para amenizar estiagem

O secretário da Agricultura Élcio Roni Lutz revela que apenas uma família de Arroio Grande está sofrendo com a falta de abastecimento de água. Segundo ele, o município tem convênio com o Governo Estadual para perfuração de novos poços na Barra da Forqueta e conta com o apoio de caminhão pipa por meio de uma licitação, cujo atendimento deve ser solicitado diretamente com o secretário.

Lutz não descarta o decreto de emergência: “A Emater/RS-Ascar está fazendo o levantamento das perdas e deverá ser apresentado na próxima reunião do Conar, na próxima terça-feira, conforme já definido na última reunião, onde foi levada a preocupação com a estiagem que está atingindo o município. Após isto, o prefeito poderá decretar a situação de emergência baseado neste laudo da Emater e ata do Conar”.

O secretário também acrescenta que o município conta com programa Água Viva, que tem objetivo de proteger nascentes e olhos d’água, por meio da construção de estruturas físicas de proteção para a captação da água, visando o atendimento das necessidades básicas das unidades familiares.

A Emater, com o apoio dos órgãos municipais, fará a avaliação e planejamento das ações e materiais necessários, além da orientação para a execução da proteção de cada nascente. O município, por sua vez, fornecerá materiais, equipamentos e produtos necessários para a proteção de nascentes e olhos d’água.

Proprietários interessados em participar do programa devem realizar cadastro junto à Emater, secretaria de Agricultura ou departamento do Meio Ambiente.

Risco de incêndios florestais

No momento um dos focos do Corpo de Bombeiros em todo RS é o combate aos incêndios florestais, bastante comuns entre dezembro e janeiro. Comandante dos Bombeiros de Lajeado, Fausto Gusmão Althaus explica que a vegetação rasteira seca atua como um combustível em carga de incêndio, que pode ter origem em qualquer fagulha, como bitucas de cigarro na beira do asfalto ou perda de controle da queima controlada. Ele alerta que a queima florestal pode incorrer em crimes ambientais. Desde o início da primavera, a jurisdição atendeu 142 incêndios florestais nos 12 municípios de abrangência.

Suspensão de alojamento de aves e suínos

O produtor integrado da JBS, Nilo Majolo, 69 anos, morador de Picada Café, revela que seus aviários para 43 mil frangos de corte e recria de 2,5 mil leitões dependem da água da sanga da localidade, que parou de correr. Como medida paliativa, está captando água de uma sanga de Picada Centro, Capitão, situada há mais de 1 km da propriedade, com um cano de meia polegada. “Se não chover, nas próximas semanas, seremos obrigados a suspender novos alojamentos. Temos reservatórios mas, na fase final de cada lote, só os frangos consomem mais de 10 m³ dia. Seria necessário suporte de um caminhão pipa, mesmo assim é arriscado. Estamos torcendo para não esquentar muito, para não ligar os chuveirinhos”.

Por daiane