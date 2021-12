Vitrine de Natal

Pelo menos cinco ações solidárias estão programadas para ocorrer em Arroio do Meio na segunda quinzena de dezembro.

As responsáveis pelo projeto Coração Solidário, Letícia Pinheiro e Fernanda da Rosa, com a ajuda de voluntários, preparam um momento especial de comemoração de Natal. Para isto, estão arrecadando guloseimas como balas, pirulitos, geladinhos, doces diversos e bombons. “Tudo o que as crianças gostam. Ser solidário é um ato de amor”.

Elas revelam que até o momento a arrecadação de donativos está baixa, mas esperam que, com o aquecimento da economia na véspera de fim de ano, mais pessoas se sensibilizam. “Em 2020 conseguimos atender 450 crianças de 0 a 12 anos em todos os bairros do município”.

Os contatos e endereços para entregas são: 999558251 c/ Letícia na rua Júlio Tasca, 63, Centro e c/ Fernanda da rosa, 997665976 na rua Campos Sales, 873, bairro Navegantes. A data limite é o dia 16. A entrega será no dia 23 às 18h.

CLUBE ESPORTIVO NAVEGANTES – O Clube Esportivo Navegantes, com apoio do The Horse, anuncia para os dias 18 e 19 de dezembro a realização do Natal Solidário do Navegantes. A programação começa no sábado, dia 18, com a disputa de um Grenal de minifutebol interno. A partida tem início às 10h e ao meio-dia os integrantes participam de um churrasco. A promoção continua no domingo, dia 19, a partir das 15h, na sede do Navegantes, que recebe crianças e famílias do bairro e da Tiradentes para confraternização com comes e bebes, brinquedos infláveis e a presença de palhaços para divertir a criançada. Às 17h acontece a chegada do Papai Noel para fazer a distribuição de pacotinhos. O presidente do Esportivo Navegantes Rubem Scheid disse que doces e salgados e as bebidas são fruto de arrecadação promovida por um grupo de amigos ligados ao clube. As pessoas interessadas em colaborar podem encaminhar a sua ajuda até quarta-feira, dia 15, mantendo contato com Rubem pelo fone 99712-5296.

NATAL DO GLÓRIA – A Associação dos Moradores do Loteamento Glória, em Bela vista, organiza a festa de Natal para o dia 19, a partir das 15h. O presidente Ademir Matte destaca que haverá brinquedos infláveis, entrega de pacotinhos pelo Papai Noel, pão com salsichão e refrigerantes. O evento está sendo organizado pela diretoria da comunidade e será realizado no ginásio. Doações podem ser feitas pelo 99139-0778, com Ademir.

PAPAI NOEL EM LINHA 32 – A comunidade católica Santos Mártires das Missões de Linha de 32, organiza a chegada do Papai Noel para o fim da missa de Natal, que inicia às 21h no dia 24. De acordo com o voluntário Clarido Weizenmann, até foi cogitado o cancelamento da tradicional programação, em decorrência da crise econômica e pandemia, mas a diretoria entendeu que as crianças não podem perder a fé no espírito natalino e precisam ser valorizadas. O presidente Germano Käfer já organiza a arrecadação de itens para o pacotinho com empresários e prestadores de serviço com ligação na comunidade. Mais informações podem ser obtidas pelo 99644-2368 ou 3716-9816.

PROJETO SOFFYA VALENTINA – O projeto social Soffya Valentina arrecada produtos para distribuir 200 cestas básicas de Natal para famílias carentes de Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Estrela, Lajeado e Sério. Em Arroio do Meio, o ponto de arrecadação é a loja Ofício. Além dos produtos da cesta básica, cada cesta terá de uma caixa de bombom, panetone, balas e pirulitos. Ainda faltam: 73 pacotes de 1kg de arroz, 68 pacts de 1kg de feijão, 176 litros de leite, 58 frascos de vinagre, 68 de azeite, 32 pacotes de massa, 62 pacotes de biscoito doce, 79 pacotes de biscoito salgado, 72 de macarrão instantâneos, 52 gelatinas, 70 misturas para bolo, 47 molhos de tomate, 52 sachês de café, 79 potes de chimia, 86 polentinas, 52 pacotes de açúcar, 75 pacotes de sal, 70 pacotes de 1kg de farinha, 86 sachês de achocolatado e 80 latas de sardinha ou atum. Também são aceitas doações em dinheiro o pelo Pix CPF 02945113007. A ação conta com a ajuda de voluntários em toda a região. A distribuição será feita por assistentes sociais entre os dias 15 e 25 de dezembro, mediante a critérios de necessidade em cada cidade.

Em caso de dúvidas ou sugestões contate no Whats 98213-3303.

Além da ação específica de Natal, o projeto realiza ações sociais contínuas ao longo do ano, com a realização de brechós e arrecadação de donativos. O projeto foi idealizado há sete anos por Carline Sell Ariotti, mãe de Soffya Valentina, que morreu com poucos dias de vida, como forma de superação da dor.

Por daiane