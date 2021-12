Esportes

O camping Riacho Doce de Linha Perau, Marques de Souza, sedia a 3ª rodada do Intercamping neste sábado. Às 12h30min jogam Lendas do Movimento x 100 Firula (Veteranos). Às 13h20min – Os Penetras x News Car (Força Livre). Às 14h10min – Os Guri da 24 A x Cruzeiro F.C. (Força Livre). Às 15h – Largados / LM Oficina x Galatassarafo (Força Livre). Às 15h50min -Sombras Winner’s x Real Matismo (Força Livre). Às 16h40min – Os Guri da 24 B / Boteco do Jair x Os Parceiros (Força Livre). Às 17h30min – CHB F.C. x Desimpedidos (Sub 21).

RESULTADOS DA 2ª RODADA NO CAMPING EM PICADA MAY – Força Livre: Maravilha 3 X 1 Sombras Winner’s; Cruzeiro F.C. 1 x 6 Boteco do Jair/ Construtora Schmitz. Vc amigos – Tok´s e Retok´s 2 X 1 Amigos da 24 A; Nova Berlin 0 x 0 Chapecó F.C.; Distribuidora Reis 0 x 7 Os Guri da 24 B ( Força Livre)

Sub 21: Assombrados 1 X 2 Bragantino. Feminino: Meninas do Gole 1 a 0 Amusa (Feminino).

Por daiane