Esportes

Xurupita B e Vikings fazem a final no Força Livre

Ocorre hoje a final do Campeonato Municipal de Futsal-Taça Sicredi de Capitão. O primeiro confronto válido pela Série Prata inicia às 19h30min entre Locomotiva e Só Canelas. No Feminino o FFC Capitão, que na semifinal derrotou As Novinhas por 5 a 2, enfrenta o São Luiz que se classificou diante da Base Feminina por 7 a 5.

Na Força Livre a final será entre Xurupita B e Vikings. A partida inicia às 21h. O Xurupita B se classificou goleando os últimos campeões municipais, São Luiz A por 5 a 0. Já o Vikings fez um jogo equilibrado diante do Cafumangos do treinador Marcelo Martinelli, e venceu por 3 a 2.

Os jogos ocorrem no ginásio da Escola Construindo o Saber. Após os confrontos será feita a entrega da premiação às equipes e destaques individuais.

Final

Série prata – Locomotiva x Só Canelas

Feminino – FFC Capitão x São Luiz

Série ouro – Xurupita x Vikings

Por daiane