Esportes

O Campeonato Brasileiro realizou no final de semana os jogos da 13ª rodada do returno. O Grêmio jogou na noite de sábado em Belo Horizonte afundando ainda mais na parte de baixo da tabela com a derrota de 3 x 1 para o América. O gol do Grêmio foi marcado por Ferreirinha. O Inter somou três importantes pontos ao derrotar por 2 x 1 o Athlético Paranaense. A partida aconteceu na noite de sábado. Os gols colorados foram marcados por Edenilson. O Juventude não deixou por menos. Jogando em Chapecó, venceu por 2 x 0 da Chapecoense.

No decorrer desta semana foi disputada a 14ª rodada do returno. O Grêmio respirou aliviado. Jogando em Porto Alegre na noite de terça-feira venceu por 3 x 0 do Bragantino. Os gols foram marcados por Diego Souza, Lucas Silva e Jhonatan Robert. Com a vitória, o Grêmio chegou aos 32 pontos. Mesmo assim permanece na zona de rebaixamento. O Inter foi até Cuiabá, onde na quarta-feira perdeu por 1 x 0 para o Cuiabá. O Juventude jogou em Caxias do Sul, onde venceu por 1 x 0 do Fluminense.

Neste final de semana será realizada a 15ª rodada. O Inter joga sábado, às 21h30min, em Porto Alegre com o Flamengo. O Grêmio joga sábado, às 19h, em Chapecó com a Chapecoense. O Juventude tem como adversário nesta rodada Atlético-MG, em Belo Horizonte. Na próxima semana o Grêmio joga na quarta-feira, em Porto Alegre com o São Paulo e o Inter no Rio de Janeiro com Fluminense. O Juventude joga em Caxias do Sul com o Bragantino.

Por daiane