O Alto Taquari

Com a viagem do prefeito de Pouso Novo, Moacir Severgnini para Brasília, a chefia do Poder Executivo foi assumida pelo vice Nilto Gerevini. Além de despachar na prefeitura e atender os compromissos do gabinete, Gerevini acompanhou de forma especial os trabalhos da secretaria de Obras da qual é o secretário. A transmissão de cargo deve acontecer no começo da manhã desta sexta-feira.

Gerevini aproveitou para fazer um rápido relato dos trabalhos realizados pela secretaria de Obras durante os primeiros 11 meses deste ano. Destacou a terraplanagem concluída na propriedade de Adair Andreolli, para construção de chiqueirão em Picada Castro; terraplanagem para construção de dois aviários na propriedade de Celso Guerra, em Medorema; terraplanagem para ampliação do condomínio suinícola, em Arroio do Leite e uma terraplenagem para Edson Paludo instalar uma serraria em Alto Pouso Novo. Outras três estão em andamento e com 80% concluídas na propriedade da família Borghetti, em Santo Antônio da Divisa para construção de dois aviários; uma para Hélio Fachi, em Medorema para construção de um aviário e outra para ampliação de aviário na propriedade de Carlos Alberto Pozzebon, em Arroio do Leite.

O secretário também relatou os trechos de estrada que passaram por recuperação completa de Picada Taquari até na a divisa de São José do Herval e Picada Taquari até Perau Vermelho; trechos em Forqueta Alta, Linha Paludo e no acesso para a família Bianchini. Citou estradas que receberam apenas patrolamento, onde estão incluídas Duduia, Barra Seca, Linha Tigre, Canhada Funda e Arroio do Leite, além do atendimento de grande número de serviços particulares. “Nossa grande dificuldade durante todo ano foi a falta de operadores. Atualmente temos 12 máquinas e apenas cinco operadores”. Como não podemos fazer concursos no primeiro ano de um novo governo, vamos a partir de janeiro realizar concurso para preencher estas vagas que estão disponíveis”, frisou Gerevini.

Por daiane