Resenha do Solano

Suspensão do SISBI e investigação do MP

Em conversa com a promotora Carla Pereira Rêgo Flôres Soares (pagina 07), ela revelou que a investigação em torno da operação do Sisbi e atividades envolvidas, segue sob sigilo e revela que a manutenção ou recredenciamento no Sisbi, dependem exclusivamente do Poder Executivo, que tem que oferecer a estrutura mínima exigida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). “Temos a esperança e todo o interesse em manter o Sisbi, só que dentro das regras”.

Ela também revelou inexistirem, até o momento, denúncias formais em torno de rachadinhas envolvendo a contratação de CC’s, financiamento de campanha e equívocos nas comissões que conduzem sindicâncias internas.

Em decorrência dos desgastes envolvendo rumores, representantes do poder Executivo, revelaram que só irão se manifestar após o resultado das auditorias.

VIADUTOS X BURACOS – Muitos arroio-meenses gostariam de conviver com o mesmo problema dos lajeadenses que reclamam do risco das vias laterais no em torno de viadutos, mas têm que se contentar criticando de buracos em vias asfaltadas. Alguns dos buracos estão em trechos asfaltados em 2020, na estrada geral do Passo do Corvo e na rótula junto ao acesso do posto Fórmula, em São Caetano.

O coordenador do Planejamento, Carlos Rafael Black revelou que, como na execução destas obras o município apenas contratou a base e a capa asfáltica, e a sub-base e terraplanagem foram executadas pela própria equipe da secretaria de Obras, não há garantia, pois o poder público assumiu os riscos em contrato. Também foram constatados buracos em asfaltos mais antigos na rua José Arhold, em São Caetano e na rua do Umbu, em Forqueta Baixa. Todos os buracos anteriormente citados e outros defeitos, serão consertados na próxima operação tapa-buracos que será contratada pela prefeitura. Existe a perspectiva de que ocorra ainda em 2021.

Black ainda revelou que nos novos asfaltamentos, que estão sendo executados pelo Programa Mais Asfalto, a largura do leito das vias está maior do que a da pista asfáltica, o que diminuiu as infiltrações. Também destaca os cuidados com a retirada de materiais inadequados da sub-base.

Quanto às tratativas em torno do programa de concessão da ERS-130, o secretário da Administração, Áurio Paulo Scherer disse estar preocupado com a falta de informações por parte do governo estadual. “Nos deram a entender de que haveria novas discussões em torno do local da praça, obras e compensação tributária para o município que receber a praça, mas está tudo quieto. Gostaríamos de dialogar, mas não estamos sendo chamados”.

CALOR, SONORIZAÇÃO NÁUTICA E CABEÇA BRANCA – Se há um animal que representa o espírito da liberdade nos EUA é a águia de cabeça-branca. No Brasil, já era possível constatar há algumas semanas, antes da tragédia envolvendo a rainha da sofrência, Marília Mendonça, que a canção de Cabeça Branca de Tierry veio para ficar no setlist desse verão. A vibe é tão contagiante que está entusiasmando os apaixonados por sonorização náutica a se qualificarem ainda mais, assim como a busca pela badalação em picos no rio Taquari, para curtir festinhas mais refrescantes, pelo menos para o pessoal matar saudades dos rolês na Caixa D’Aço em Porto Belo/SC e afins. Enfim, o calor chegou, e muitos bonés estão sendo perdidos.

Por daiane