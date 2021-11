Obras

Durante a última semana de outubro e também no decorrer desta semana, a secretaria de Obras de Pouso Novo, dirigida pelo vice-prefeito Nilto Gerevini, esteve atuando de forma intensa com o uso de máquinas e caminhões na manutenção e recuperação das estradas na localidade da Picada Taquari, com a realização de serviços de patrolamento, limpeza de valetas e bueiros e colocação de material. A Administração Municipal entende que o interior necessita de boas estradas. O cronograma de trabalho deverá seguir pelo interior com atendimento de todas as comunidades.

Por daiane