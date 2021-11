Geral

Na próxima terça-feira, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapa-RS) fará auditoria nas três indústrias que estavam no SISBI até a suspensão temporária pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), devido à solicitação de afastamento das veterinárias concursadas do município de Arroio do Meio.

Na quarta-feira da semana passada o município assinou convênio com o Estado para ceder dois médicos veterinários para iniciar o serviço de inspeção pelo CISPOA nestas indústrias. Imediatamente estas serão indicadas para o SISBI-POA, retornando à normalidade após suspensão em 20 de setembro de 2021.

Conforme o secretário da Agricultura de Arroio do Meio, Élcio Roni Lutz, a parte documental das plantas industriais está regularizada. Além de permitir o retorno das atividades, a auditoria também irá avaliar a necessidade de ajustes.

Por lei, a operacionalização exige que a coordenação do SISBI seja feita por profissionais concursados. O município contratou um médico veterinário como Cargo de Confiança (CC) com vasta experiência, inclusive em indústrias de exportação, para dar suporte técnico na área.

Com o restabelecimento do SISBI, Arroio do Meio volta a ser um dos 24 municípios do RS com a certificação que permite com que empresas de processamento de produtos de origem animal comercializem em todo o Brasil.

Por daiane