A Copa Integração de Futebol de Campo – Taça Girando Sol/Sicredi, promovido pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, com patrocínio da Girando Sol e o Sicredi e o apoio do Chopp Santa Madre, Sírio Automóveis, Lajevale, e Lojas Bruxellas, realizou no domingo, dia 21, os jogos da rodada de ida da fase semifinal.

Pela categoria de Titulares, jogaram em Linha 32, Cruzeiro x Rui Barbosa. Prestigiada por um grande público, a partida terminou com vitória do Rui Barbosa pelo clássico marcador de 1 x 0, gol marcado por Diogo Rizetti, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro, já com várias defecções em sua equipe, ainda forçou a busca do gol de empate, parando na defesa do Rui Barbosa. Em Encantado, com clima bem mais tenso se enfrentaram Lago Azul x Sete de Capitão. No final dos 90min, a vantagem foi do Lago Azul que venceu por 1 x 0, com gol de Massi. Pela categoria de Aspirantes, jogaram em Linha 32, Cruzeiro 1 x 0 Rui Barbosa. A partida tinha como árbitro Felipe da Rocha. Em Encantado, Lago Azul e Estudiantes empataram em 2 x 2.

Jogos para domingo

Domingo acontece a rodada com os jogos da volta da fase semifinal. Pelos Titulares, jogam em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Cruzeiro. O Cruzeiro, que iniciou a semifinal com a vantagem de dois empates, agora precisa vencer por qualquer resultado para decidir a vaga nos pênaltis. O Rui Barbosa joga por um empate para ir à final. Em Capitão, terá Sete de Capitão x Lago Azul. Um empate nos 90min classifica o Lago Azul. O Sete de Capitão precisa vencer e decidir a vaga nos pênaltis.

Pelos Aspirantes, terá em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Cruzeiro. A vantagem do empate é do Cruzeiro. O Rui Barbosa precisa vencer para decidir nos pênaltis. Em Capitão, jogam Estudiantes e Lago Azul. Um novo empate classifica o Estudiantes. O Lago Azul precisa vencer para se classificar. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 14h e dos Titulares às 16h.

Por daiane