Esportes

A Copa Integração de Futebol de Campo – Taça Girando Sol/Sicredi, promovida pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, com patrocínio da Girando Sol e o Sicredi e apoio do Chopp Santa Madre, Sírio Automóveis, Lajevale e Loja Bruxellas, realizou no domingo, dia 07, os jogos da rodada de ida que define duas equipes por categoria para a fase semifinal.

Pela categoria de Titulares, jogaram em São Caetano, Sete x Rui Barbosa. A partida terminou com vitória do Rui Barbosa por 2 x 0, com gols de Bito e Pedro. A arbitragem foi de Denilson Xarão. Em Forquetinha, onde atuou como árbitro Joseph Lopes, jogaram Nacional e Sete de Capitão. A partida terminou empatada em 0 x 0.

CATEGORIA DE ASPIRANTES: Na categoria de Aspirantes foram duas partidas. Em São Caetano, Sete e Cruzeiro empataram em 0 x 0. Em Forquetinha, enfrentaram-se Lago Azul e o Sete de Capitão, com vitória do Lago Azul por 2 x 0.

JOGOS PARA DOMINGO: O domingo, dia 14, terá os jogos da rodada da volta. Pela categortia de Titulares jogam em Rui Barbosa Rui Barbosa x Sete de São Caetano. O Rui Barbosa joga por empate para se classificar, enquanto que o Sete precisa vencer por qualquer resultado e levar a decisão para os pênaltis. Em Capitão, jogam Sete x Nacional. Nesta partida a vantagem do empate é do Nacional. O Sete precisa vencer nos 90min.

Pelos Aspirantes jogam em Rui Barbosa, Cruzeiro x Sete de São Caetano, com vantagem do empate para o Cruzeiro e em Capitão se enfrentam Sete x Lago Azul, com vantagem do empate para o Lago Azul. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 14h e dos Titulares às 16h. Nos Titulares já estão classificados para a fase semifinal como 1º o Lago Azul e o Cruzeiro como 2º colocado. Nos Aspirantes, estão classificados Estudiantes como 1º e o Rui Barbosa como 2º colocado.

Punição: Diante dos fatos ocorridos no final da partida entre Sete e Rui Barbosa, com invasão de campo de torcedores do Sete, a Lafa aplicou punição com perda do mando de campo para um jogo e multa de um salário para o Sete de São Caetano. O atleta Gustavo Prediger (Aspirantes do Sete) está suspenso por um jogo por expulsão.

Por daiane