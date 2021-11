Esportes

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realiza na noite deste sábado, dia 13, a festa de entrega da premiação do Campeonato Municipal de Bocha Força Livre de 2020 em suas Série “A” e “B”. O evento será realizado durante jantar às 20h30min com música ao vivo no Salão da Comunidade de Linha 32 com a organização do Esporte Clube Cruzeiro. A Liga de Bocha comunica que para ter acesso a festa é preciso ser apresentado comprovante de vacinação. Na Série “A” serão premiados o Pituca, campeão e o Rui Barbosa, vice. Passo do Corvo e o Guarani ficam como 3º e 4º colocados. Na Série “B”, o prêmio de campeão vai para o Rui Barbosa e o de vice para o Brasil de Bicudo, além dos destaques individuais do campeonato.

Reunião – A Liga de Bocha de Arroio do Meio realiza reunião na terça-feira, dia 16, às 19h30min na Casa do Museu com eleição da nova diretoria e definição do próximo campeonato de bocha que deverá começar em 2022. Todos os clubes e sociedades estão convidadas a participar.

Por daiane