O morador de Rui Barbosa, Marino Schneider, 63 anos, encontrou na horticultura uma ocupação e nova rotina, desde que se aposentou da profissão de pedreiro, há aproximadamente de 10 anos. Junto com a aposentadoria, Marino tem o desafio que conviver com uma fibrose numa das pernas, em decorrência de uma distensão muscular grave, sem cura. Por isso trabalha de leve, sem forçar.

A área destinada para a horta é composta por terrenos e parte de uma rua, que ainda não foi aberta, no loteamento onde reside. “É para não deixar o inço tomar conta”, brinca. No local, planta tudo o que a família consome – feijão, aipim, cenoura, rabanete, cebola, cebolinha, abóbora, abobrinha, batata doce, milho, entre outras variedades – e, o que sobra, a esposa vende na empresa em que trabalha. “Já colhi batatas e aipins com mais de 6kg. Tudo que cultivo é sem adubos químicos e agrotóxicos. O maior desafio é lidar com os insetos”, revela.

Por daiane