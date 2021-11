Esportes

Passo do Corvo inaugura bocha com disputa de torneio de duplas

A Associação Passo do Corvo promove nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, a inauguração da nova cobertura e remodelação de suas canchas de bocha, obra executada no ano passado. A inauguração será marcada pela disputa de um torneio de bocha, que terá a participação limitada a 24 duplas, sendo que cada uma poderá inscrever um reserva. O valor da inscrição será de R$ 150, com direito a dois almoços, servidos no sábado, dia 4.

Os jogos iniciam na sexta-feira, dia 3, às 19h com a fase classificatória, que segue no sábado a partir das 10 horas. Às 11h30min, será realizada solenidade de inauguração da obra, seguida de almoço, às 12h45min, pelo valor de R$ 30. No domingo, os jogos começam de manhã com almoço pelo valor de R$ 30. Os organizadores definiram a premiação: 1º, R$ 1,2 mil; 2º, R$ 600; 3º, R$ 300 e o 4º, R$ 150. Contatos podem ser feitos com Gerson Lagemann pelo fone/Whats 99894-1432.

Por daiane