Agrovale

Com a implantação da safra 21/22 no Brasil e as grandes especulações sobre o desenvolvimento da cultura da soja e do milho, seguramente nessa terceira semana de novembro passamos de 80% da área cultivada já estabelecida.

Fomos afetados drasticamente com o corte da importação de carne bovina pela China, grande importador e que vinha balizando os preços e mantendo em altos patamares, que caíram em torno de R$35 reais por arroba vendida pelo produtor. Essa redução de procura e aumento da oferta fez com que o produtor reformulasse a dieta dos animais para, consequentemente, conseguir manter o plantel na propriedade, pensando na expectativa de negociar no futuro. Outros já tiveram que negociar o boi gordo, pois necessitam da área para a produção de cereais.

Soja e milho vêm mantendo seus preços sem oscilações excessivas, e a tendência destes é que se mantenham até meados de dezembro. Existem grandes especulações sobre o mercado futuro, ou melhor, para a safra 22/23. Sempre vêm aquelas perguntinhas básicas… vamos ter adubo e ureia? A que preço? Diz que vai faltar veneno, será que o preço também vai dobrar?

O que posso trazer para os amigos leitores, é que 85% dos adubos e mais de 70% dos principios ativos para a produção de defensivos agrícolas são importados de países como China, Rússia e Índia, que são os principais produtores destas matérias primas.

Esses países obtiveram grandes mudanças nos modelos de produção durante a pandemia e são dependentes de energia à base de combustíveis fósseis que, assim como o petróleo, tiveram reajustes nos seus preços, elevando os custos de produção.

Se tudo isso não bastasse, a falta de ferro no mercado causou redução na produção de “containers”, que são necessários para a exportação desses produtos, para a sua acomodação e consequente carga cheia dos navios. Falando em navios, estes também precisam trafegar com uma menos capacidade de carga, pois na sua saída, ou na chegada em seu destino, os portos estão com os níveis de água abaixo dos tradicionais.

Resumindo, aumento do custo da energia elétrica, falta de Containers, aumento do custo dos combustíveis, trafegar com menor capacidade de carga, logo acarreta no aumento significativo dos custos destes insumos até chegar no consumidor final, que é quem paga essa conta.

Isso quer dizer que não estão faltando insumos, mas, sim, é o efeito em cadeia, já que não temos produção interna, o que poderia amenizar a nossa demanda por produtos que necessariamente precisamos para a perfeita implantação, desenvolvimento e colheita de bons resultados ao final da safra.

Outro ponto são, com a instabilidade da moeda americana, os acordos comerciais, americanos aguardando como será o desenvolvimento da safra brasileira para, consequentemente, definir se irão aumentar ou diminuir a implantação da cultura do milho em suas áreas. Todos esses pontos são decisivos pelos preços que serão praticados no futuro.

Sempre lembrando que ano que vem teremos ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS, que vão definir o nosso futuro por mais quatro anos. Esse é um ponto importante para acordos e negociações comerciais que podem manter, aumentar e alterar a inflação, bem como a definição dos preços das commodities e as oscilações da moeda americana.

Por daiane