Agrovale

Nas últimas décadas muitos jovens deixaram o campo em busca de melhores oportunidades na cidade. No entanto, os incentivos, a qualidade de vida e o aumento do consumo de alimentos no mundo traz uma nova tendência: o retorno para as propriedades.

Em um ano, o setor primário em Marques de Souza cresceu 31,15%, acima da média estadual, que foi de 18,78%. O segmento representa mais de 82,3% do valor adicionado, possibilitando o aumento da arrecadação, sucessão e garantindo mais renda e qualidade de vida para todos.

Em 2020, o setor movimentou mais de R$ 134 milhões em vendas por parte dos produtores. Foram construídas 14 novas estruturas para alojamento de aves com a capacidade para alojar 1.350.000 frangos por lote, o que representou um aumento de 60% do setor.

No momento estão em andamento 10 terraplanagens para construção de aviários. Todos devem ser realizados até o fim de 2021. Como forma de auxílio, a secretaria municipal da Agricultura faz os serviços de terraplanagem (1.5 hora a cada 10m²).

Com os incentivos oferecidos e proporcionados pelo município, com oportunidades de sucessão famíliar, Tatiane Brock, 26 anos, que é formada em Estética e Cosmética, e o namorado Diego Barbieri, 31 anos, ajudam os pais Maira, 52, e Ângelo, 57, na criação de frangos de corte em Linha Orlando.

O casal aposta na construção de dois novos aviários no modelo Dark House. “Trabalhei durante sete anos em um salão de beleza. Estava cansada pela correria do dia a dia e tendo menos retorno financeiro. Aqui a gente divide os lucros, constrói um patrimônio e tem uma qualidade de vida muito boa”, afirma.

Outro motivo considerado fundamental para retornar ao meio rural são os auxílios oferecidos pela prefeitura, que motivam os futuros empreendedores a investir e buscar mais qualificação no campo para a acompanhar as exigências do mercado, garantir mais produtividade e redução dos custos.

Nas duas novas estruturas em construção, serão aplicados R$ 2,5 milhões. O plantel, hoje com 40 mil aves por lote, será ampliado para 140 mil. O alojamento deve iniciar em 2022.

Em Linha Atalho, os irmãos Emerson, 22 anos, e Robinson Krumenauer, 31 anos, permanecem ao lado dos pais Valmor, 58, e Ivete, 55, e aplicam mais de R$ 400 mil na construção de um novo galpão de suínos.

A produção de suínos na terminação iniciou em 2010 com 500 animais alojados e dobrou em 2013. Agora, com ajuda da Administração Municipal, um novo galpão está em fase de construção. No total, o plantel alojado será de 1,8 mil cabeças a partir de 2022.

Além dos suínos, a família ainda mantém um rebanho leiteiro com uma produção diária de 450 litros.

Por daiane