Esportes

O Clube Esportivo Lajeadense não atingiu a sua meta de ingressar na 1ª Divisão do Futebol Gaúcho em 2022. No domingo, jogando em Frederico Westphalen, a equipe perdeu por 3 x 1 na partida da volta pela fase semifinal da Divisão de Acesso de 2021 – certame promovido pela Federação Gaúcha de Futebol. O Lajeadense precisava vencer já que as duas equipes empataram em 1 x 1 na primeira partida em Lajeado. O gol do Lajeadense foi marcado por Wendel. O time reclama a não marcação de dois pênaltis a seu favor.

Para o Lajeadense, treinado por Gelson Conte, ficou a lição de que foi executado um trabalho sério que poderá trazer bons frutos no futuro do clube. O desejo de voltar a elite do Futebol Gaúcho foi transferido para a próxima temporada. O projeto iniciado este ano deverá ter sequência, visando o retorno para a 1ª Divisão, de onde o alvi-azul está fora desde 2016, quando foi rebaixado.

Com a vitória o União Frederiquense também ficou com a vaga de finalista de Divisão de Acesso, onde deverá ter como adversário o Avenida de Santa Cruz ou o Guarany de Bagé, que no final de semana empataram em 1 x 1 na partida disputada em Santa Cruz. A partida da volta está marcada para o próximo domingo em Bagé.

Por daiane