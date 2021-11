Esportes

O Clube Esportivo Lajeadense iniciou no domingo a disputa direta de uma vaga para ingressar na 1ª Divisão do Futebol Gaúcho em 2022, tendo como adversário o União Frederiquense. Pela rodada de ida da fase semifinal da Divisão de Acesso de 2021 – certame promovido pela Federação Gaúcha de Futebol, terminaram a partida empatada em 1 x 1. A partida realizada em Lajeado foi de boa qualidade e de muita disputa e equilíbrio durante os 90min. O Frederiquense saiu na frente no marcador. O Lajeadense, após uma série de substituições por parte do técnico Gelson Conte, conseguiu chegar ao empate aos 40min do segundo tempo com gol de Wendel.

As duas equipes voltam a se enfrentar domingo às 15h30min em Frederico Westphalen. As duas equipes jogam de igual para igual. Quem vencer fica com a vaga de finalista da Divisão de Acesso e a vaga para o Gauchão de 2022. Um novo empate leva a partida para uma prorrogação e se persistir a igualdade a vaga será decidida nos pênaltis.

Na outra ponta da Divisão de Acesso, a semifinal reúne o Avenida de Santa Cruz e o Guarany de Bagé, que no final de semana ganhou por 2 x 0 do Brasil de Farroupilha. O primeiro confronto entre as duas equipes acontece domingo, às 15h30min, em Santa Cruz. A partida da volta está marcada para o dia 21, em Bagé.

Uma vitória diante do Frederiquense recoloca o Lajeadense na 1ª Divisão, onde esteve até 2016, quando foi rebaixado, inclusive com participação na primeira fase da Copa do Brasil de 2014 e 2015. Este é o quarto ano que o Lajeadense disputa a Divisão de Acesso ou Segundona. Na primeira tentativa em 2017, o Lajeadense perdeu para o Avenida na semifinal. Em 2018 caiu nas quartas de final para o Ypiranga e em 2019, ficou nas quartas de final, perdendo a vaga para o Esportivo de Bento Gonçalves.

Por daiane