Esportes

A tarde ensolarada e quente de domingo em Linha Orlando foi palco da grande final do 1º campeonato Municipal de Futebol 7 de Marques de Souza. No primeiro jogo da tarde, valendo o terceiro lugar, a equipe do Guarani levou a melhor na disputa de pênaltis, após empate em 1 a 1 no jogo. A vitória veio nas mãos do goleiro Lucas que defendeu a última cobrança do Nova Aliança, 3 a 2.

A grande final entre Juventude e Bragantino mostrou a superioridade da equipe do Ju, com um ataque poderoso a equipe da casa venceu por 5 a 0, com dois gols do artilheiro Mateus do Couto, ficando com o troféu de campeão.

Após a final, a presidente da Aemaso, Kátia Lammers agradeceu a participação de todos e passou a palavra ao prefeito Fábio Alex Mertz que ressaltou que a iniciativa veio para ficar. Parabenizou os vencedores e concluiu que a Administração será parceira das iniciativas da Aemaso.

Por daiane