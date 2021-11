Esportes

A 2ª Rodada do Campeonato Intercamping ocorre neste sábado no Camping da Pedra, em Picada May, Marques de Souza. Às 12h30min jogam Maravilha x Sombras Winnerr’s (Força Livre). Às 13h20min Cruzeiro x Boteco do Jair (Força Livre).

14h10min Assombrados x Bragantino (Sub 21). Às 15h Meninas do Gole x Amusa (Feminino). Às 15h50min Vc Amigos x Os Guri da 24 A (Força Livre). Às 16h40min Nova Berlin x Chapecó (Força Livre). E às 17h30min Distribuidora Reis x Os Guri da 24 B (Força Livre).

Resultados da 1ª rodada no Camping do Germano em Linha Perau: Picada Flor 2 a 1 Bragantino (Sub 21). Largados 0 x 3 Nova Berlin (Força Livre). News Car 1 x 4 Parceiros (Força Livre). Vet. Picada May 3 x 1 Futuros Velhos (Veteranos). Galatassarafo 1 x 4 Só Nos Apareio (Força Livre). São Luis Capitão 2 x 3 Trave City (Feminino). Arranca Toko 2 x 3 Real Matismo (Força Livre).

Por daiane