O Campeonato Brasileiro realizou, no final de semana, os jogos da 15ª rodada do returno. O Inter frustrou seus torcedores. Jogando em Porto Alegre na noite de sábado, perdeu por 2 x 1 para o Flamengo. O gol colorado foi marcado por Taison. O Grêmio aumentou a sua luz no fim do túnel. No sábado, jogando em Chapecó, venceu por 3 x 1 da Chapecoense com gols de Lucas Silva, Thiago Santos e um gol contra. Nesta rodada, o Juventude jogou em Belo Horizonte, onde perdeu por 2 x 0 para o Atlético-MG.

No decorrer desta semana, o Grêmio jogou na terça-feira, em Porto Alegre, com o Flamengo. O resultado de 2 x 2 ficou abaixo das pretensões do time, que marcou seus gols através de Borja e Ferreira. O Juventude somou um ponto ao empatar com o Atlético-GO, resultado muito comemorado pelo time de Caxias do Sul. O Inter voltou a decepcionar. Jogando no Rio de Janeiro perdeu por 1 x 0 para o Fluminense.

Nesta sexta-feira, o Grêmio joga em Salvador com o Bahia. O Inter joga domingo, às 19h, em Porto Alegre, com o Santos. O Juventude joga na terça-feira, dia 30, em Caxias do Sul com o Bragantino. Para o restante do campeonato, o Inter tem pela frente Atlético-GO, dia 5 em Porto Alegre e o Bragantino, dia 9, em São Paulo. O Grêmio joga quinta-feira, dia 2, em Porto Alegre com o São Paulo; dia 5 em São Paulo com o Corinthians x Grêmio e o Atlético-MG, dia 9, em Porto Alegre. O Juventude joga dia 3, em Fortaleza com o Fortaleza, dia 6, em São Paulo com o São Paulo e dia 9, em Caxias do Sul com o Corinthians.

