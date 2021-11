Esportes

A Copa Integração de Futebol de Campo – Taça Girando Sol/Sicredi, promovida pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, com patrocínio da Girando Sol e o Sicredi e apoio do Chopp Santa Madre, Sírio Automóveis, Lajevale e Loja Bruxellas, realizou no domingo, dia 31, os jogos da 7ª e última rodada da primeira fase.

Pela categoria de Titulares, jogaram em São Caetano, Sete x Cruzeiro. Mesmo desfalcado de vários jogadores, o Cruzeiro venceu por 1 x 0, gol marcado por Diego Marder cobrando pênalti ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Sete perdeu pênalti cobrado por Juninho que foi defendido pelo goleiro Mamute. No apito estava Jonathan Vivian. Em Capitão, com arbitragem de Fabrício Neves, ficou Sete 0 x 1 Rui Barbosa. O gol foi marcado por Diogo Rizetti. Em Conventos, o Estudiantes perdeu por 3 x 2 para o Lago Azul. A partida foi dirigida por Paulinho Rodrigues.

CATEGORIA DE ASPIRANTES

Na categoria de Aspirantes, jogaram em São Caetano, Sete 0 x 5 Cruzeiro. Gols de Raí, Juliano, Michael, Vitor e Tiago. Em Capitão, o Sete perdeu por 3 x 1 para o Rui Barbosa. O gol do Sete foi marcado Uriel. Para o Rui Barbosa Rodrigo, Júnior e Rafael. Em Conventos, teve Estudiantes 2 x 1 Lago Azul.

Jogos para domingo

Domingo, dia 7, terá a fase com jogos pelo sistema mata-mata numa disputa de ida e volta. Serão quatro clubes que disputam duas vagas para a fase semifinal por categoria. Nos Titulares já estão classificados como 1º o Lago Azul, invicto com seis vitórias e o Cruzeiro, 2º colocado. Nos Aspirantes, está condição ficou com o Estudiantes e o Rui Barbosa. Na rodada de domingo jogam pelos Titulares, em São Caetano, Sete x Rui Barbosa, 4º e 5º da fase classificatória e em Forquetinha, Nacional x Sete de Capitão, 3º e o 6º da classificatória. Pelos Aspirantes, jogam em São Caetano, Sete x Cruzeiro e em Forquetinha, Lago Azul x Sete de Capitão. Nos Titulares, o 3º e 4º, Nacional e o Rui Barbosa jogam com a vantagem de dois empates. No caso de uma vitória de cada equipe, a decisão vai direto para os pênaltis. Nos Aspirantes, a vantagem do empate fica com o Cruzeiro e o Sete de Capitão. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 14h e dos Titulares às 16h.

ATLETAS SUSPENSOS

Pelos Titulares, está suspenso por uma partida por expulsão Fabiano Seibel (Estudiantes). Pelo 3º cartão amarelo estão suspensos Lucas Jungken e Michael Hollmann (Cruzeiro). Na categoria de Aspirantes está suspenso por um jogo, por expulsão, Daniel Rodrigues (Estudiantes). Pelo 3º cartão amarelo, Daniel Simon (Sete de Capitão).

Por daiane