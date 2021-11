Esportes

O lutador Eduardo Friedrich, o Gigante, 37 anos, morador de Rui Barbosa e proprietário da escola de jiu-jitsu Alliance Arroio do Meio, busca neste fim de semana, sua classificação para a Copa dos Campeões, disputando a Copa Prime de Jiu-jitsu em Porto Alegre, no complexo esportivo Its Eventos.

Para obter a classificação para a Copa dos Campeões, Gigante precisa medalhar em duas categorias. Na Master 2, Faixa Roxa, Pesadíssimo e também na categoria Absoluto, onde não existe limite de peso. Trazendo dois segundos lugares, Gigante garante sua vaga na Copa dos Campeões, que acontece em 18 de dezembro, também no Its Eventos.

A Copa dos Campeões, junta a elite do jiu-jitsu gaúcho. “Para mim é uma honra levar o nome de Arroio do Meio ao topo do ranking”.

Por daiane