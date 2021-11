Esportes

O lutador Eduardo Friedrich, 37 anos, morador de Rui Barbosa, venceu três lutas no fim de semana, com finalização da Copa Prime de Jiu-jitsu em Porto Alegre, no complexo esportivo Its Evento. Com as vitórias nas categorias Master 2, Faixa Roxa, Pesadíssimo e também na categoria Absoluto, onde não existe limite de peso, obteve a classificação para a Copa dos Campeões que ocorre em 18 de dezembro. Friedrich está em 2º na sua categoria.

Por daiane