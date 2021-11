O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Os profissionais das Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis) de Arroio do Meio tiveram uma segunda-feira de capacitação, reflexão e motivação, com a formação continuada, promovida pela Secretaria Municipal de Educação. O evento, que faz parte do projeto Semearte, ocorreu no Seminário Sagrado Coração de Jesus, nos períodos de manhã e tarde.

A abertura foi realizada pela coordenadora das Eceis, Adriana Hammes que frisou que devido a este período tão conturbado, é necessário ser grato pela vida, acreditar na mudança e evoluir. “Há quem diga que 2021 está demorando uma eternidade para acabar. As pessoas passaram o ano recebendo uma enxurrada de informação de todos os lados pandemia, mortes, sequelas, crise econômica, isolamento social. Neste cenário, praticar a tão falada gratidão não foi tão fácil assim. Este foi um ano de muitas perdas, não só de familiares ou pessoas que conhecemos, mas também de costumes e hábitos”, declarou. Ela chamou à frente todas as diretoras das Eceis, para as quais foi feito um grande agradecimento pelo trabalho e dedicação.

A secretária de Educação, Iliete Winck falou da animação em estarem juntas, em um evento presencial. “Entendemos que momentos assim são muito importantes para a nossa formação pessoal e profissional, pois ouvir, compreender o outro e a nós mesmos faz com que sejamos pessoas diferentes, capazes de transformar. Vimos a necessidade desta formação, considerando todas as mudanças ocorridas no período de pandemia e, agora, pós-pandemia. Na área da educação, os processos foram transformados, proporcionando novas percepções sobre a forma de ensinar e aprender. Além disso, as relações interpessoais também foram modificadas, por isso o acolhimento e o afeto são ainda mais importantes”, enfatizou. A secretária deu segmento à programação citando José Meciano Filho: “Nada voltará a ser como antes. Mas, tudo pode ser melhor como nunca foi”.

O primeiro palestrante da formação continuada foi o professor Jorge Antonio Trevisol, com o tema “Novos tempos, novos olhares e nova prática – como organizar a vida familiar, educacional e pública em tempo de pandemia e pós-pandemia”. Junto de seu violão, intercalou momentos musicais e de reflexão sobre o eu, o ser humano, o educador.

Após um intervalo, ocorreu a segunda palestra da manhã, com as psicólogas Daniela Saldanha e Taciane Patrícia Mantovani. O tema foi “A afetividade na educação infantil”. À tarde, a programação teve a participação da pedagoga Luciane Ribeiro, falando sobre “Transtorno do espectro do autismo”.

Por daiane