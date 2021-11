Esportes

Jogos equilibrados marcaram as finais do Campeonato Municipal de Futsal – Taça Sicredi de Capitão, na sexta-feira, dia 6, no ginásio da escola Construindo o Saber.

Pela série prata, o Locomotiva sagrou-se campeão vencendo por 5 a 3 o Só Canelas FC. O destaque da partida foi Ivan Ritt, autor de quatro gols que também recebeu o troféu de craque da final. Os gols do Só Canelas foram marcados por Jackson Breskow e Jackson Wendt.

No feminino, ocorreu a final entre o FFC Capitão e São Luiz. A partida equilibrada terminou com a vitória do FFC por 1 a 0, gol marcado pela artilheira do campeonato Jandise Werner.

Na final da série ouro da Força Livre, o título ficou com o Vikings. A equipe abriu o placar ainda no primeiro tempo com Robson Horst. O adversário, Xurupita B empatou a partida com Lisandro Lourenço, o Marrom, mas nos minutos finais Leandro Luzzi garantiu o título para o Vikings, que venceu por 2 a 1.

O campeonato foi organizado pela Administração Municipal e contou com o apoio do Sicredi Região dos Vales.

Por daiane