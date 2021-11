Agrovale

A jardinagem é uma técnica que auxilia na promoção da qualidade de vida, trazendo benefícios físicos e mentais. A atividade promove a sensação de bem-estar, desenvolve a criatividade, concentração, memória, além de proporcionar um ambiente bonito, aconchegante e saudável.

Um jardim deve ser harmonioso, ou seja, uma planta não pode esconder a beleza da outra. Outra questão importante, é a combinação correta das cores.

Na figura, estão as cores primárias (amarelo, laranja, vermelho, etc.) e as cores complementares e análogas. As cores complementares ficam uma de frente para outra (verde e vermelho) e as cores análogas ficam uma ao lado da outra (vermelho e laranja). Se a ideia é deixar o jardim mais leve e suave, pode-se utilizar cores análogas, pois são cores próximas umas das outras, causando menor impacto visual. Para contrastes, deve ser realizado o uso de cores complementares. As cores quentes dão ideia de aproximação e ação, enquanto que as cores frias transmitem impressão de repouso e afastamento.

É importante a escolha de espécies adaptadas ao clima, além de observar as condições do solo (úmido, seco, drenado, pedregoso) e a disposição do sol (pleno, sombra ou meia sombra). É interessante a escolha de plantas perenes, ou seja, aquelas que apresentam um ciclo de vida mais longo.

Para finalizar, cito alguns exemplos de espécies perenes recomendadas para caminhos ou maciços, bordaduras e contornos de canteiros e forrações.

CAMINHOS OU MACIÇOS

Agapanto (Agapanthus africanus)

Moréia (Dietes Iridioides)

Lavanda (Lavandula oficinallis)

Lantana (Lantana camara)

Iris (Iris germanica)

Espada de São Jorge (Dracaena trifasciata)

Copo de leite (Zantedeschia aethiopica)

BORDADURAS

Pulmonária (Pulmonaria officinalis)

Bromélias (Bromeliaceae spp)

Verbena (Verbena hybrida)

Trapoeraba roxa (Tradescantia pallida)

Barba de serpente (Ophiopogon jaburan)

Rosinha de sol (Aptenia cordifolia)

FORRAÇÕES

Ajuga (Ajuga reptans)

Bulbine (Bulbine frutescens)

Grama amendoim (Arachis repens)

Lambari (Tradescantia zebrina)

Grama preta (Ophiopogon japonicus)

Por daiane