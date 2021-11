Greicy Weschenfelder

Vimos passar um feriadão agora e, com ele, como se fosse uma carta de alforria; as aglomerações voltaram. Impressionante, e claro, me coloco junto, foi bom sair de casa sem a rigidez dos protocolos. Os eventos estão recheados de público. Parece que um motivo bem simples faz as pessoas correrem. Também depois de tanto tempo, não é?

Ao certo nem sei o que pensar, pois a pandemia não acabou. Ou será que acabou? Só sei que faz tão bem ver as pessoas e celebrar o encontro, ou melhor, o reencontro. O olhar, a aproximação, o contato; tudo isso faz muito bem à alma e o coração. Sair de casa e ver o rosto e o sorriso das pessoas; compartilhando bons momentos.

Assistindo aos noticiários percebemos praias lotadas, campings com muitas pessoas, assim como parques. Movimento intenso em todos os lugares.

Feriado é bom pois dá para aproveitar o tempo com a família, descansar e nesse momento da nossa vida até desestressar um pouco, pois depois de uma pandemia a cabeça ficou bem bagunçada. Até nesse que passou, o dos Finados, me pregunto se o real motivo que é lembrar dos que já se foram não foi perdido. Mas, também, não temos que julgar pois a consciência é de cada um. Muitos se recolhem em reflexões neste feriado que passou, e respeito tal atitude pois as pessoas que partiram deste mundo precisam e devem ser lembradas. Aprendi com meus pais e tal atitude temos ainda hoje, de visitar os cemitérios e nos nossos entes queridos dar uma boa caprichada, ornamentando-os com o máximo esmero. Confesso a vocês que depois de algum tempo para mim ainda é muito difícil ir ao cemitério. Chega muito perto do Dia dos Finados e eu protelo até o último minuto. Mas sempre lembro, especialmente da minha mãe, que dizia para caprichar sempre e deixar os túmulos bem cuidados e bonitos. E, se dá para fazer isso, realmente faz tão bem para a alma. E os cemitérios ficam que nem jardins. E uma forma de lembrar dos que já se foram.

Aproveitar o tempinho que temos, seja ele feriado ou não, celebrar a vida e compartilhar dos momentos bons ao lado dos que amamos e não cansar de falar a eles o quanto os amamos.

Por daiane