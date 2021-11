Geral

Líderes do Partido Democrático Trabalhista (PDT) nos municípios de São José do Herval, Progresso, Travesseiro, Fontoura Xavier e Pouso Novo estiveram reunidos no sábado, dia 29, em um almoço realizado Camping da Pedra em Picada May, Marques de Souza, que contou com a presença do deputado federal Pompeo de Mattos e o coordenador regional do partido no Vale do Taquari, José Scorsatto.

O ex-vereador, que chegou a assumir o Executivo de Travesseiro por um período, Daniel Augusto Grebin, ainda ligado ao partido, aproveitou a oportunidade e entregou ao deputado Pompeo o ofício, assinado pelo prefeito Gilmar Luiz Southier, que pede a indicação de emendas parlamentares junto ao Orçamento Geral da União – OGU 2022.

A principal reivindicação é para a destinação de R$ 200 mil para a compra de mobiliário ao Conselho Tutelar por meio do Centro de Referência e Assistência Social (Cras). Também foram solicitados o repasse de R$ 300 mil do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a compra de um caminhão, rolo compactador ou retroescavadeira e o custeio de R$ 430 mil para a secretaria da Saúde para pagamento da Atenção Básica.

Não houve maiores manifestações no encontro, mas também participaram o vereador de Marques de Souza, Beto Giovanella, vereador em Progresso, Marcinho José Groder, vereador em Fontoura Xavier, Bruno Brum, o vereador de Pouso Novo, Roges Gheno e o prefeito de Pouso Novo, Moacir Severgnini.

Por daiane