Educação

Escola conta com novo laboratório

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Construindo o Saber, de Capitão, conta com um novo laboratório de informática. A reforma e modernização dos equipamentos foi concluída nesta semana e já está à disposição de alunos e professores para o uso pedagógico.

Ao todo, o investimento da secretaria de Educação é de R$ 60 mil, com a modernização dos equipamentos. Na escola, também foram investidos R$ 15 mil na nova mobília da secretaria, com novos armários, balcões e mesa, melhorando e ampliando a capacidade de armazenar materiais e documentos.

Conforme o secretário Felipe Lorenzon, a reforma do espaço possibilita oferecer às crianças um ambiente adequado e atendimento de qualidade com equipamentos modernos, rápidos, que auxiliem no seu desenvolvimento pedagógico.

Por daiane