Discutir o planejamento da produção de olerícolas e a importância do manejo da água e ainda promover a troca de sementes crioulas, de mudas e de ramas, foi o objetivo do encontro técnico realizado na quinta-feira, dia 04, no CTG Tropilhas da Serra em Pouso Novo. Organizado pela Emater/RS-Ascar – que atua em parceria com a secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e com o apoio da Prefeitura, o evento foi prestigiado por cerca de 60 pessoas, muitas delas integrantes da Cooperativa Agrícola Mista Alto da Serra (Coagriserra), que possui associados de Pouso Novo, São José do Herval e Fontoura Xavier. Estavam presentes além do prefeito Moacir Severgnini, o secretário de Agricultura Márcio da Silva e o supervisor da Emater, Álvaro Mallmann e a presidente da Coagriserra, Marina Zambiazi.

Na ocasião foram realizadas duas palestras, além de bênção das mudas e das sementes de variedades crioulas diversas de milho, feijão, trigo, arroz e amendoim, além de mudas de plantas como pulmonária, ora-pro-nóbis, lírio do brejo e malva cheirosa. “A intenção da atividade é a de fortalecer a ação da cooperativa, ampliando ainda mais o acesso a mercados institucionais”, destacou o extensionista da Emater/RS-Ascar, Charles Fantin, que mencionou a importância do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) nesse contexto.

Na primeira palestra da tarde, o extensionista da Emater, Lauro Bernardi, estimulou os agricultores para a adoção de outras alternativas de cultivo que possam representar a expansão de seus mercados. “Temos uma oportunidade de ampliar a ‘fatia’ que fica nas propriedades”, analisou. Evidenciou cultivos como batata, chuchu, batata-doce, morangos, bergamotas, laranjas, brócolis, couve-flor, abacate, abobrinha, beterraba e cenoura. No segundo painel, o gerente regional da Emater, Marcelo Brandoli, falou da importância de um bom sistema de irrigação e qual a viabilidade ambiental, econômica, técnica e social deste. Em sua palestra também apresentou as diferenças entre os tipos de irrigação através de gotejamento, aspersão, micro-aspersão, além de reforçar a necessidade de se “guardar” a água em açudes, cisternas ou outros. “Nunca é demais lembrar que uma boa irrigação aumenta a produtividade, reduz perdas e custos e ainda melhora a qualidade dos produtos agrícolas”, afirmou.

