Esportes

O Campeonato Brasileiro realizou no final de semana os jogos da 11ª rodada do returno. Destaque para o clássico Grenal disputado na noite de sábado no estádio Beira-Rio. A partida terminou com vitória do Inter por 1 x 0, gol marcado por Taison. O clássico ficou marcado pela confusão entre jogadores no final da partida. O Juventude teve a sua partida da rodada com o Atlético-GO transferida para as 19h do dia 23.

No meio da semana, valendo pela 12ª rodada, o Grêmio jogou na terça-feira, em Porto Alegre com o Fluminense, vencendo por 1 x 0 com gol de Diego Souza. O resultado deixou mais aliviado os gremistas, após vários resultados negativos. O Inter entrou em campo na noite de quarta-feira em Caxias do Sul, onde jogando pouco, perdeu por 2 x 1 para Juventude. O gol do Inter foi marcado por Cadorini.

Neste final de semana será disputada a 13ª rodada. O Grêmio joga sábado, às 18h30min, em Belo Horizonte com o América. O Inter joga sábado, às 19h, em Porto Alegre com o Athético Paranaense e o Juventude joga domingo às 19h em Chapecó com a Chapecoense.

Na próxima semana, valendo pela 14ª rodada do returno, o Grêmio joga em Porto Alegre com o Bragantino e o Inter em Cuiabá com o Cuiabá. O Juventude joga no Rio de Janeiro com o Fluminense.

Por daiane