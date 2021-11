Esportes

Quatro partidas movimentaram a primeira rodada do Campeonato Municipal de Minifutebol de Travesseiro. Os jogos ocorreram no domingo, dia 21, no campo do Sport Club Cairu. No primeiro jogo, os donos da casa venceram o Mercenários pelo placar de 2 a 1.

No segundo jogo, a equipe do Desimpedidos repetiu o placar do primeiro jogo ao derrotar o São João por 2 a 1. Nos jogos seguintes, o Bar da Ivete venceu o Juventude de Três Saltos por 2 a 0, e no último confronto da rodada, melhor para o Que Importa O Que Interessa que derrotou o Real Madruga por 4 a 1.

A próxima rodada ocorre neste domingo, dia 25, no campo do Clube Esportivo Travesseirense. Os jogos iniciam às 14h. O campeonato é organizado pela Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa), com o apoio da Administração Municipal que faz o custeio da arbitragem.

Próximos jogos

14h: O Que Importa o Que Interessa x Desimpedidos;

15h: Cairu x Juventude de Três Saltos Alto

16h: Mercenários x Real Madruga

17h: São João x Bar da Ivete

Por daiane