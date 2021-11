Geral

A Cresol participará, de 8 a 14 de novembro, da 8ª Semana Nacional de Educação Financeira (SENEF) que terá como tema Planejamento, Poupança e Crédito Consciente: O PLA-POU-CRÉ e a sua saúde financeira. Uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), o movimento terá por objetivo realizar ações gratuitas para disseminar a educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal no país.

Em cinco anos de participação nas SENEFs, foram mais de 70 milhões de pessoas impactadas pelas ações promovidas pela Cresol. Impacto, este, fruto da atuação das equipes que aderiram às estratégias de educação financeira como um elemento essencial nos negócios e no relacionamento com os cooperados e com as comunidades.

Para esta edição estão previstas diversas ações, como conteúdo educativo nas redes sociais e atividades a serem realizadas pelas cooperativas do Sistema Cresol, as quais devem trabalhar temas como crédito, consumo, cooperativismo, poupança, planejamento e investimento. Já no site educacaofinanceira.coop.br estão à disposição jogos, artigos, simuladores e cursos gratuitos e abertos à comunidade. A página também reúne conteúdo voltado ao mundo dos negócios, dedicado à organização das finanças nas empresas.

O diretor-executivo da Central Cresol Sicoper, Jonas Alberto Klein, pondera que a participação da Cresol na SENEF vem de encontro à missão e a visão da instituição, através da economia solidária e da educação financeira. “É muito importante compartilharmos informações sobre saúde financeira, planejamento e crédito consciente para que possamos contribuir na vida sustentável de cada cidadão. O Sistema Cresol está engajado com isso, levando essa mensagem e informações que possam ajudar no dia a dia dos cooperados e da população, para que possam gerar melhores resultados na vida financeira e na qualidade de vida de todos”, finaliza Klein.

A agência da Cresol de Arroio do Meio realizou ações locais, buscando educar e instruir melhor a comunidade em geral sobre o tema. Na terça-feira foram visitadas as rádios Integração FM e Emoção FM, onde foi adaptada uma palestra sobre Como Organizar as Finanças Pessoais e Familiares para os ouvintes. E na quarta-feira foi feita ação de educação financeira para aproximadamente 40 crianças do segundo ano da Emef João Beda Körbes, com brincadeiras e livros educativos buscando introduzir estas crianças sobre a importância do dinheiro e do ato de poupar.

A Cresol Arroio do Meio esta localizada na Rua São João, 185, Centro. Telefones de contato são 51 9 8064-8994 e 3716-3001.

Por daiane