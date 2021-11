Esportes

A categoria 2006/2007 da Escola de Base Rui Barbosa disputa neste sábado a final da série Ouro da Copa Nolifute de Futebol de Campo, diante do Cruzeiro do Sul, no estádio Cabriúvas em Encantado. No outro fim de semana, quem disputa a final é a categoria 2010/11. O adversário e o local da final não estão definidos.

COPA GURI – Na quarta-feira, as categorias sub 11 e sub 09, ficaram campeãs da Copa Guri, disputada no Parque Princesa do Vale em Estrela. Pela sub 11, o jogador destaque foi Antônio e o goleiro foi Pablo. Pela sub 09, o goleiro foi Donini.

Na quinta-feira, após o fechamento dessa edição, ocorreram as finais da categoria 2006/2007.

Por daiane