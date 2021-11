Agrovale

Uma série de programas de incentivos lançados neste ano pela secretaria de Agricultura de Travesseiro tem auxiliado diversos produtores no setor primário, seja na construção de novos aviários, chiqueirões, reformas ou novas estufas para produção de hortaliças e verduras.

Uma das estruturas, construídas ainda neste ano, está em Três Saltos Baixo, administrada pela família Da Costa. A estufa coberta com lona foi concluída em agosto e conta com três mil pés de pepino. A colheita iniciou no dia 19 de setembro. De lá para cá, já foram colhidos mais de seis mil quilos, com a projeção de colher, até o final da safra, mais de oito mil.

Conforme o secretário da Agricultura, Ildo Rodrigues Godoy, a produção de pepinos em estufas é uma realidade e uma forma de diversificar a produção na propriedade por ter uma fácil saída no mercado, em praças ou agroindústrias de conservas. “O município também garante o auxílio financeiro por meio de uma lei municipal, que leva em conta os metros quadrados construídos calculados com o URM. Os interessados podem nos procurar, oferecemos toda a ajuda necessária”, destaca.

Além disso, o município possui uma nova política de incentivos na terceirização de terraplanagens, que garante mais agilidade ao produtor. Somente neste ano três estruturas foram iniciadas e já estão em fase de alojamento. De agosto para cá, produtores também têm cadastrado no novo programa de custeio para horas máquinas, seja para limpeza de terras ou pequenos serviços nas propriedades rural. “Em três meses foram mais de 800 horas solicitadas sendo que o município faz o custeio de até 60% do valor”, explica.

Durante o ano também houve mudanças internas na secretaria como a alteração no local de pagamento do ITR e Incra e na distribuição das sementes de milho troca-troca. Soma-se ainda a contratação de terceirizado para o transporte de dejetos líquidos, onde já foram solicitadas mais de 120 horas, aquisição de máquinas de montagem de pneus, compra de uma camioneta, minicarregadeiras, abertura de estradas, troca de boeiros e britagem de acessos.

Por daiane