Com 33 equipes, Intercamping começa neste sábado no Germano

O Camping do Germano, em Linha Perau, Marques de Souza, sedia neste sábado, dia 20, o primeiro jogo da 16ª edição do Campeonato Intercamping. Às 12h30min jogam Ser Picada Flor x Bragantino F.C. (Sub 21). Às 13h20min – Largados x Nova Berlin (Força Livre). Às 14h10min – News Car x Os Parceiros (Força Livre). Às 15h Vet. Picada May x Futuros Velhos (Veteranos). Às 15h50min – Galatassarafo x Só nos Aparelhos (Força Livre). Às 16h40min – São Luis/ Capitão x Trave City (Feminino). Às 17h30min – Arranca Toko x Real Matismo (Força Livre).

A competição, que tem o recorde de equipes inscritas, totalizando 33, terá o apoio da Administração Municipal que fará o custeio da taxa de arbitragem, Sicredi e Supermercados STR de Lajeado. Na semana passada, a diretoria da Associação Esportiva de Marques de Souza, definiu o chaveamento.

FORÇA LIVRE

Chave A : Chapecó F.C.; Largados / LM Oficina; Galatassarafo F.C.; Só nos Aparelhos/ São Cristovão FX; e Nova Berlin

Chave B: Arranca Toko F.C.; Maravilha F.C.; Real Matismo F.C.; Demonhos F.C.; e Sombras Winner

Chave C: News Car; Os Guri da 24 B / Boteco do Jair; Os Parceiros; Distribuidora Reis e Os Penetras F.C.

Chave D: Vc Amigos/ Toks e Retoks; Cruzeiro F.C.; Boteco do Jair/Construtora Schmitz; Os Guri da 24 A

SUB 21

Chave A: CHB F.C; Ser Picada Flor; e Assombrados F.C.

Chave B: Bote Farra F.C.; E.C. Bragantino; e Desimpedidos F.C.

FEMININO: Amusa; São Luis/Capitão; Trave City F.C.; e Meninas do Gole / Transp. Talini

VETERANOS: Veteranos do Picada May; 100 Firula/ PC Transportes; Futuros Velhos e Lendas dos Movimentos/ Rudi Bar

Por daiane