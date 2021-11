Resenha do Solano

Em um churrasco, numa bela propriedade no interior do município (não postada nos storys), algumas pessoas, com experiência na vida pública, lançaram a ideia da Câmara de Vereadores adquirir a sede social do Clube Esportivo Arroio do Meio (Ceam). As sedes social e campestre do Ceam estão avaliadas em mais de R$ 10 milhões.

Segundo estas pessoas, o Legislativo tem direito a 7% do orçamento que será superior a R$ 100 milhões em 2022, o que daria de sobra para compra da sede social – avaliada em torno de R$ 5 milhões –, e manteria o uso do imóvel para finalidades públicas. Além do plenário para sessões, o espaço poderia sediar eventos públicos e ser direcionado para entidades culturais, assistenciais, até Ongs, sem a cobrança de aluguel.

Claro que o assunto ‘aquisição’ é uma mera ideia para a comunidade ajudar a pensar num desfecho para uma pauta que virá à tona em breve. Na noite de quarta-feira, a diretoria da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Arroio do Meio (Acisam) recebeu uma visita de representantes dos poderes Executivo e Legislativo e entidades. Foi criada uma comissão com três representantes da Acisam, três do Executivo e três do Legislativo – um de cada bancada – que em 15 dias terão autonomia para definir uma proposta para aquisição de uma das novas salas da entidade para Câmara de Vereares, com possibilidade de aluguel num primeiro momento.

A busca por um espaço próprio para o Legislativo é um entendimento praticamente unanime entre vereadores e prefeito. Entretanto, existe uma preocupação de legisladores com o respeito a trâmites habituais que envolvem tomadas de preço que estipulam três orçamentos, privilegiando o mais barato. Isso, para não haver apontamentos futuros, seja pelo Ministério Público, ou pelo Tribunal de Contas.

Pessoas ligadas ao Legislativo entendem que a Câmara só deverá articular uma solução em torno de um novo imóvel (alugado ou próprio) quando o Executivo pedir a sala da Câmara de Vereadores para ampliar uma das secretarias.

Sabe-se que, além do espaço da entidade, há outros sendo oferecidos por preços mais atrativos, também com condições de acessibilidade e plenário. Durante as tratativas 2017/2020, a avalição da sala era de R$ 680 mil, lembrando que a entidade recebeu incentivos públicos para revitalização.

Algumas pessoas públicas avaliam como inevitável um atrito de alguns legisladores com os interesses da Acisam e desafiadora a manutenção ou ampliação de repasses das empresas associadas à entidade para ações sociais, culturais e esportivas desenvolvidas no município. No entanto, pedem mais compreensão e sensibilidade destes empresários.

ALTURA DOS GOLEIROS – Entre as diversas conversas de bastidores na vinda do secretário Estadual de Esporte e Lazer, Danrlei de Deus Hinterholz, me chamou atenção a atual exigência do mercado por goleiros de, pelo menos, 1,93m. Segundo Danrlei, atualmente ele e Marcelo Grohe (multicampeões pelo Grêmio), que têm 1,86 de altura, estariam fora do mercado de contratações.

NÓ TÁTICO E ESPÍRITO NATALINO – O assunto pós Grenal de inauguração da Quadra Coberta da Praça Flores da Cunha, vencido pelos gremistas, foi nó tático articulado pelo treinador Paulo Volk (diretor da Câmara de Vereadores) sobre o colorados treinados pelo vereador José Elton Lorscheiter (PP), o Pantera. O resultado não será divulgado. Outro assunto que rendeu gargalhadas, na confraternização dos jogadores foi a repercussão e expectativas com a Doce Árvore de Natal da Neugebauer, articulada por Pantera, que fez frente a assuntos ‘menos importantes’ como a inflação, crise política e institucional e pandemia. A programação em torno do acendimento da árvore, na segunda-feira, superou as expectativas e fez a cidade incorporar o espírito natalino a um mês do Natal. “A árvore não é da prefeitura e nem do Pantera. Ela é da comunidade”, destacou Pantera.

Por daiane