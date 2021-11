Esportes

Inicia no dia 21 mais uma edição do Campeonato Municipal de Futebol 7 de Travesseiro. A organização é da Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa) com o apoio da Administração Municipal que fará o pagamento da arbitragem.

A primeira rodada será na sede do Sport Clube Cairú, com jogos iniciando às 14h. Participam da competição oito equipes: Desimpedidos, Juventude de Três Saltos, Cairú, Mercenários, São João, O Que Importa O Que Interessa, Real Madruga e Bar da Ivete.

Conforme o presidente da liga, Lasie Delazeri, os jogos ocorrem em fase única. Os quatro melhores da chave se classificam para as semifinais. Quanto aos horários e datas dos jogos, Delazeri explica que houve um acordo entre as equipes, para que não haja interferência nas demais competições como o Intercamping de Marques de Souza e o regional de bocha. “Por isso faremos todos os jogos nos domingos de tarde em todos os campos do município”, diz.

Por daiane