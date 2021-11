Geral

Em Pouso Novo seguem os trabalhos de infraestrutura num trecho da Avenida Brasil, na Vila Tropeiro, que está sendo preparado para receber pavimentação com asfalto. Os trabalhos estão sendo realizados pela Construtora Giovanella. A obra será executada em duas etapas, sendo uma com recursos que o município adquiriu junto a Caixa Econômica Federal, através do Programa Avançar Cidades, Pró-Transporte e outro trecho, de 80 metros de extensão, como prolongamento nas imediações da Emei Raio de Sol em direção ao Capitel, que será executado com recursos federais.

Por daiane