O Departamento de Meio Ambiente de Pouso Novo, realizou recentemente o plantio de árvores e flores junto à Escola Municipal de Picada Taquari. Na ocasião, ocorreu a ornamentação de canteiros com a participação dos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, que participaram do processo realizando as atividades de plantio e construção de objetos para a decoração do ambiente. Durante os trabalhos, foram levantados tópicos sobre a importância da preservação da natureza.

Por daiane