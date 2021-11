Esportes

No último fim de semana, a equipe infantojuvenil de Vôlei do Colégio Martin Luther/Avates sagrou-se vice-campeã do Challenger de Las Américas, disputado em Cuenca, no Equador.

A competição, que iniciou em 11 de novembro conta com a participação de sete equipes, de sete países diferentes: Bolívia, Equador, Peru, Chile, Equador, México e Brasil. A final, que mostrou um equilíbrio entre as duas equipes, foi disputada contra a time do Chile. E vencida pelo selecionado chileno por 3×0.

Duas atletas arroio-meenses integraram a equipe brasileira. A central Karin Regina Bersch, 17 anos, de Dona Rita, e a oposta Sthefany Luísa Haas, 17 anos, de São Caetano. “Foi uma experiência única, de muito aprendizado e evolução. Foram quatro dias de jogos com alto nível de competitividade para chegar à final, que era nosso objetivo. Conquistamos a segunda colocação, perdendo apenas para a Seleção do Chile, que já vem se preparando para a disputa do Campeonato Sul-americano Sub-20, que será realizado em 2022. Com a conquista do segundo lugar, retornamos para o Brasil de cabeça erguida para conquistar os outros objetivos do ano”, compartilham as jogadoras.

Por daiane