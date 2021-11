O Alto Taquari

Ao fim da sessão da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio da última quarta-feira, a aprovação do projeto que, entre outras disposições, ‘regulariza’ o Uber e demais serviços de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros, gerou um clima de tensão entre taxistas e legisladores. Um dos taxistas presentes, Renato da Silva, o Tatu, lastimou e questionou precedentes para abertura de uma concorrência desleal, considerando uma série de normas, investimentos e cursos que foram exigidas dos taxistas e a liberdade de atuação das categorias de aplicativos. Os vereadores, por sua vez, esclareceram que a lei justamente buscará a regularização, padronização e equilíbrio. O assunto terá desdobramentos interessantes e importantes.

FESTEJOS OFICIAIS E SLOGAN – Neste ano o município de Arroio do Meio terá até R$ 180 mil para os festejos alusivos aos 87 anos de emancipação e programação natalina. Um dos destaques será a Feira Gastronômica Sabores da Nossa Terra, que foi implantada no governo Schnack e teve o slogan trocado. Segundo a vereadora Adiles Meyer (MDB), que nesta semana completou 30 anos de serviços públicos, o slogan anterior “Sabores de Arroio do Meio” era mais interessante para s autoestima e divulgação do município.

Naming rights a parte, conversando com arroio-meenses em festas públicas de outras cidades, uma leve insatisfação com o excesso de conservadorismo dos eventos públicos de Arroio do Meio, que engessam a diversidade e perfil das programações ao longo do ano e até no clima de descontração que é necessário para uma sociedade saudável. São pessoas que, assim como eu, entendem que será necessária uma revisão ‘cultural’, inclusive para acolher melhor estes trabalhadores de fora e locais que estão fazendo a economia girar.

REGULARIZAÇÕES DE ASSENTAMENTO IRREGULAR – O arquiteto Pedro da Silva fez uma boa estreia na Câmara de Vereadores, tocando o dedo na ferida em questões técnicas. Entre outros assuntos, sugeriu: comissão para fazer frente junto à navegação Arenhard, que hoje deve ao município IPTU de uma área de assentamento irregular (páginas 12 e 13); e pediu vistas no projeto que trata do aluguel de espaços da Escola São Paulo para instalação de uma Ecei, comparando valores de aluguel, pagamento antes da conclusão da obra e quantidade de alunos.

O RETORNO DO SISBI-POA – Ao que tudo indica, o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA) será reestabelecido na próxima semana em Arroio do Meio, após 40 dias de suspensão. De acordo com o secretário da Agricultura, Élcio Roni Lutz, a parceria com o convênio com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapa) concede profissionais da medicina veterinária do estado para operacionalizar os serviços de inspeção, já foi assinada a parte documental das duas plantas – um abatedouro e uma fábrica de embutidos – está legalizada. Resta apenas uma auditoria que está agendada para próxima terça-feira, dia 9, e os trâmites burocráticos para liberar a certificação.

DA INFLAÇÃO À ESCASSEZ, RUMO A NORMALIDADE – Embora as projeções de médio e longo prazo sejam tranquilas – com o mundo retomando suas atividades e países voltando a produzir petróleo em larga escala, o mercado vai se ajustar na sequência; o mesmo valendo para o dólar, que vai cair porque, depois da paralisação, os investidores vão querer voltar a jogar todos os campeonatos possíveis – em curto prazo ainda teremos um pouco de caos. Uma possível escassez de diesel já preocupa empresários e prefeituras em diversos locais do país.

Por daiane