O Alto Taquari - Cotidiano

Mas você sabe a quanto o sistema Invisalign pode chegar?

Os alinhadores transparentes são “a última moda” na área da Ortodontia. Mas você sabia que este sistema já existia antes de 1990 lá nos EUA? E de lá para cá, quanta evolução, não é?

Pois é o que contradiz o último estudo publicado em setembro de 2020 na American Journal of Orthodontics (AJO-DO), dentre os autores, um dos maiores providers neste assunto, o Dr. Neal Kravitz.

Usando como comparação os achados no seu estudo de 2009, ele os confrontou com o estudo atual e descobriu que houve evolução da qualidade do plástico e dos attachments (dispositivos colados aos dentes) de 40% para 50% como taxa média de ganho em uma década, quando comparado aos aparelhos ortodônticos fixos. Ou seja, o movimento dentário que o sistema Invisaling consegue atingir é em média somente 50% do que promete o planejamento digital chamado ClinCheck (o desenho digital 3D de sua arcada é produzido e cria-se o estagiamento do tratamento até uma pré-visualização do resultado final).

É um sistema que tem que evoluir muito ainda para conseguir dar aos seus pacientes, não somente o refinamento da oclusão (mordida), mas sim uma finalização ortodôntica adequada. Mas não podemos fechar os olhos a esta tecnologia, que pode, em alguns casos, ou, para algumas queixas, ser um bom aliado, principalmente aos pacientes resistentes aos aparelhos fixos convencionais.

Pergunte ao seu ortodontista se um sistema híbrido não seria o mais adequado, quando se considerando os índices de complexidade de cada caso, haja vista que na área da Ortodontia ou em qualquer área da saúde cada caso é um caso, e deve ser planejado pelo profissional juntamente com o paciente, como sempre diz o Dr. Herbert Klontz (https://www.youtube.com/watch?v=_VNAxc80cjI&t=21s), sempre preocupado com os rumos da Ortodontia no mundo.

Como todo sistema, tem vantagens e desvantagens, e elas devem ser consideradas para que se atinja o resultado final desejado, e que possa, ao longo dos anos, gerar mais benefícios do que transtornos. A Ortodontia está evoluindo demais, mas todas as mudanças devem ser conduzidas com bom senso para que os nossos pacientes se utilizem destas vantagens com toda a segurança. Peça uma avaliação ao seu ortodontista, e sempre lembrando que prevenir é muito melhor!

Por daiane