Esportes

Após longa parada em decorrência da pandemia, as competições de futebol feminino estão sendo retomadas. No domingo ocorreu o torneio UFF na cidade de Venâncio Aires, envolvendo 16 equipes muito qualificadas. Entre elas, a equipe Virakopus de Arroio do Meio, que venceu a final diante da equipe Asas Douradas.

Por daiane