Geral

Vereador eleito em Capitão em oito oportunidades, Aires Daldon (MDB) recebeu na quinta-feira, dia 21, uma placa de honra pelo serviço prestado à comunidade. A homenagem foi entregue pelo deputado estadual, líder de bancada do MDB na Assembleia Legislativa e ex-prefeito de Marau, Vilmar Zanchin.

O ato de entrega ocorreu no sítio de Daldon, em Alto Palmas, onde foi realizada uma janta típica italiana. Estiveram presentes familiares, assessores, líderes partidários, secretários municipais, funcionários públicos e o vice-prefeito, Benjamim Fachini.

Durante os pronunciamentos, Zanchin elogiou e justificou a entrega da placa em honra ao vereador. Segundo ele, dificilmente alguém irá construir uma história tão longeva na política de Capitão e no Estado como Aires Daldon. “Hoje é muito difícil conquistar o eleitor e, ainda mais ,fidelizar o voto. Ele sempre manteve uma agenda propositiva na Câmara e o contato constante com a comunidade, além de sempre apoiar o partido nas horas boas e ruins”, destacou.

Presidente do diretório municipal e atual secretário da Agricultura, Márcio André da Costa, destacou o trabalho feito por Daldon nos mais de 28 anos dedicados ao Legislativo e o trabalho de liderança dentro do partido. Márcio também aproveitou e declarou apoio ao deputado nas próximas eleições.

Também se manifestaram o vice-prefeito, Benjamin Fachini, o ex-prefeito Paulo Cesar Scheidt, secretária da Administração, Vanusa Lorenzon e o funcionário público Marcos Roberto Hennika.

Entre os demais assuntos tratados nos bastidores, líderes conversaram sobre a pré-candidatura ao Governo Estadual que tem na disputa nomes como do ex-governador José Ivo Sartori, o deputado federal Alceu Moreira e o atual presidente Gabriel Souza. No Vale do Taquari também se cogitam as pré-candidaturas de Márcia Scherer e o atual prefeito de Santa Clara do Sul, Paulo Cezar Kohlrausch.

Por daiane