Saúde

A história da massagem é tão antiga quanto a história do homem. Em algumas situações da vida, todos já sofremos alguma lesão menor, dor ou desconforto. Nossa reação instintiva é a de friccionar e segurar a área afetada para diminuir a dor.

Esta técnica básica foi desenvolvida através de milênios até chegar ao sistema de massagem que conhecemos hoje. Onde, por vezes, levamos ao relaxamento, para o bem-estar, assim como também temos que ter um toque um pouco mais firme para poder dar conforto na dor do paciente.

A massagem (massoterapia) promove um momento de relaxamento e bem-estar. Após enfrentar um dia de correria e estresse no trabalho, ter um momento só seu, para desfrutar de um ambiente tranquilo e calmo, faz toda a diferença.

Na massagem relaxante, por exemplo, são aplicadas técnicas manuais de relaxamento em todo o corpo, num ritmo compassado e constante. Durante a sessão, é colocada uma música tranquila para que o paciente relaxe e esqueça do seu dia, são aplicados gentilmente, ao longo do corpo, cremes ou óleos essenciais e várias técnicas que têm como principal objetivo, a promoção do bem-estar. Essa massagem relaxante tem inúmeras vantagens físicas, psicológicas e emocionais: reduz a fadiga muscular e diminui o cansaço; melhora a circulação linfática e elimina toxinas; relaxa o corpo e reduz a ansiedade; revaloriza a autoestima, tranquilizando a mente e liberando emoções, melhorando assim qualidade do sono.

A massagem terapêutica traz alivio nas dores, melhorando atividades físicas. São várias as causas que levam à procura pela massagem terapêutica: dores nos ombros; dores nas costas; tensão muscular acumulada e dor de cabeça. É muito importante que o massoterapeuta avalie corretamente a queixa do paciente, para que ele possa, de maneira correta, tratar com sucesso seu paciente.

É importante destacar que dentro da massagem terapêutica temos outras patologias

Dorsal

Dorsalgia

Lombalgia

Lombociatalgia

Cervicalgia

Inflamações

Inflamação do nervo ciático

Tendinites

Bursites

Lesões

Falcite plantar

Esporão calcâneo

Contusões

Distenções

Nestas massagens, a técnica é diferente da massagem relaxante, pois já é necessário um toque mais preciso na causa da dor, fazendo com que o paciente não sinta mais esses incômodos. É muito importante que se tenha cuidado com cada paciente, pois temos que ter certeza da lesão, ou queixa do paciente, para não acabar fazendo outra lesão, podendo assim dar o devido atendimento e, posteriormente, o devido tratamento. Casos onde podem haver traumas ou fraturas.

Por daiane