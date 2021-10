Esportes

Ocorre hoje à noite no ginásio da Escola Municipal Construindo o Saber, a última rodada da primeira fase do Campeonato Municipal de Futsal – Taça Sicredi de Capitão. Os jogos iniciam às 19h15min com os seguintes jogos: Base Feminina x As Novinhas; Cafumangos x Só Canelas; Locomotiva x São Luiz B; Linha Argola x Vikings; Xurupita B x Xurupita A.

A semifinal do campeonato está marcada para o dia 29. A final ocorrerá no dia 5 de novembro.

Por daiane