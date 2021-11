Geral

O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer), por meio da assessoria de imprensa, admitiu o equívoco nas informações divulgadas na semana passada sobre o asfaltamento da VRS-811. A autarquia e o Governo do Estado davam conta de que seriam asfaltados 9,5 quilômetros entre Travesseiro e Arroio do Meio, porém a metragem correta é de 6,1 quilômetros.

O superintendente regional do Daer de Lajeado, Fabiano Pereira explica a origem do equívoco. Segundo ele, o contrato assinado determinou o reinício das obras e levou em conta a extensão total, não incluindo os 3,6 quilômetros asfaltados em 2007, durante a gestão de Genésio Hofstetter. “O primeiro edital é de fevereiro de 1998, que determinava o asfaltamento de toda a extensão. Agora, com os reequilíbrios, revisão de preços, alterações no contrato e reinício dos serviços serão apenas 6,1 quilômetros”.

Pereira também afirma que o custo da obra (R$ 13 milhões) permanece, levando em conta os serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentações e mão de obra. Ao longo do trecho também estão previstas detonações, que devem ocorrer em dezembro, após os serviços de topografia, que irão definir o volume de detonações e os pontos exatos.

No trecho não estão previstas construções de pontes, apenas novas galerias e bueiros. O corte da vegetação iniciará em dezembro. Entre os quilômetros 3,8 e 9,6 ocorrerá a ampliação e alargamento da plataforma da estrada.

Na área mais próxima ao rio Forqueta está sendo projetada uma solução de estrutura de concreto para evitar grandes volumes de escavação e detonações. O projeto deve ser concluído por uma empresa terceirizada até a metade de novembro. A previsão do Daer é que 1,7 quilômetros estejam concluídos ainda neste ano, enquanto 4,4 quilômetros sejam concluídos até outubro de 2022.

SAIBA MAIS

O trecho de 3,6 quilômetros da VRS-811 foi asfaltado e inaugurado em 2007 na gestão Hofstetter e custou aos cofres próprios da prefeitura, aproximadamente, R$ 1,6 milhão. Conforme o ex-prefeito, a obra ocorreu com recursos próprios, com o governo municipal assumindo os projetos, licitação e o custo total da obra, pois a rodovia estava dentro da área urbana do município.

A obra beneficiou moradores lindeiros, iniciando nas imediações da Biscoitos Shalana até o travessão próximo a propriedade da família Both.

Por daiane