Esportes

Mais de 2 mil pessoas acompanharam no domingo, dia 10, a final do Campeonato Municipal de Travesseiro. A competição organizada pela Liga Travesseirense de Futebol amador havia iniciado em janeiro de 2020, contou com uma longa suspensão devido à pandemia e retornou em agosto desde ano. Este é o sétimo título municipal da equipe.

Na categoria Titular, o título ficou com o Travesseirense. O clube que havia conquistado o último título em 2007 voltou a erguer a taça depois de um empate sem gols diante do Cultural de Picada Felipe Essig no segundo jogo da decisão que foi disputada em casa.

O Travesseirense foi dono da melhor campanha na fase classificatória. Foram seis jogos, quatro vitórias e dois empates. Já no mata-mata a equipe venceu na semifinal o Cairu com uma goleada de 4 a 2 no primeiro jogo e outra por 6 a 0 conquistando a vaga na final.

Já o SER Cultural, segundo colocado na fase classificatória, chegou na final derrotando o Grêmio São João. No primeiro jogo a equipe assustou, perdeu em casa por 4 a 3, mas buscou o resultado fora de casa. No jogo de volta, com gol de Miguel Bettio, a equipe venceu por 1 a 0 aos 45 minutos do segundo tempo e conseguiu a vaga nos pênaltis após duas defesas do goleiro Volmir Nied.

DESTAQUES DO CAMPEONATO

Na avaliação do presidente da Liga Travesseirense de Futebol Amador, Lasie Amauri Delazeri, houve muito acertos na realização do campeonato. A competição precisou ser suspensa por um longo período em virtude da pandemia, mas os jogos retornaram em 2021, com uma grande aceitação dos clubes e envolvimento das comunidades.

Segundo o presidente, haverá agora uma avaliação com todos os dirigentes das equipes, para que os ajustes necessários sejam realizados nas próximas competições. “Houve algumas divergências e críticas principalmente na categoria Aspirantes quanto a inscrição de novos atletas, mas tudo isso vamos corrigir com o diálogo entre as equipes”.

A Litrafa organiza agora para o dia 22 a entrega das premiações individuais. A cerimônia e janta ocorre na sede do Clube Esportivo Travesseirense. Todas as sete equipes participantes do campeonato estão convidadas.

Delazeri também antecipa que as equipes já estão sendo comunicadas para a realização do Campeonato de Futebol Sete. A previsão é de que os jogos iniciem em novembro, envolvendo todas as comunidades do município.

Por daiane